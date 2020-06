Il Bollettino Covid di questa sera (12 giugno) va oltre il cauto ottimismo: 351 tamponi processati di cui 318 per la ricerca del virus e 33 di controllo. Nessun nuovo contagio e nessun ricoverato per Covid in Molise e si registra un altissimo numero di guariti: 22 (di cui 20 appartenenti alla comunità Rom di Campobasso). Gli attualmente positivi sono 97.