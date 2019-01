In Molise zero feriti per i botti di Capodanno: è la regione più prudente d’Italia

Quando il Molise arriva ultimo in questo genere di classifiche si guadagna un gran bel merito visto che ad essere salvaguardata e la salute delle persone. Secondo un bilancio fatto dal quotidiano “La Nuova di Venezia e Mestre”, la nostra regione ha totalizzato zero feriti nel lancio di botti per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Dunque, almeno da questo punto di vista, i molisani sono stati più che attenti a non iniziare il 2019 in ospedale per puro divertimento. Complice forse anche l’emanazione dell’ordinanza di divieto di utilizzo di botti, petardi e artifici pirotecnici emanata da molti sindaci molisani tra cui anche lo stesso Antonio Battista.

Contrariamente, invece, ad altre regioni dove in tanti sono stati costretti a ricorrere ai soccorsi a seguito delle lesioni riportate, in alcuni casi anche molto gravi, come la Campania in testa alla classifica con ben 54 feriti, seguita dalla Puglia con 26 e la Lombardia con 20.