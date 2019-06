In Molise tartufi da record: raccolto “nero” da 1,2 Kg

CAMPOBASSO

Il Molise si conferma regione ricca di tartufi di ottima qualità. Ultimo in ordine di tempo quello ‘nero’ raccolto ieri, mercoledì 12 giugno, del peso di poco superiore a 1,2 kg. Una foto dell’esemplare è stata postata su Facebook dall’azienda ‘Di Iorio Tartufi’ di Busso.

Un nuovo pezzo da guinness che si aggiunge ad altri trovati in passato nel territorio molisano: da ricordare quello bianco da 1,5 kg, cavato nel 2014 in provincia di Campobasso, e allora immortalato nelle mani di Vittorio Palombo, titolare dell’azienda proprietaria del tubero.