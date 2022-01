In Molise sono ancora 25mila i no vax, l’8,6% del totale dei vaccinabili

Una parte piccola che rappresenta quasi la metà dei ricoverati. Il 91,4% ha fatto almeno una dose, il 46,7% anche la terza

Sono ancora 24.765 i molisani che hanno deciso di non vaccinarsi. Una piccola fetta, appena l’8,6% del totale della popolazione vaccinabile. Eppure una parte così piccola occupa quasi la metà dei posti letto occupati da pazienti Covid presso il Cardarelli di Campobasso: sono, infatti, 11 i no vax ricoverati in ospedale a fronte di 24 ricoveri.

Ma non bastano numeri, percentuali, evidenze scientifiche, morti e sofferenza a convincere chi, ideologicamente, ha deciso di combattare una battaglia in nome di non sa bene cosa.

Eppure i dati sono inconfutabili. Ci auguriamo che questa piccolissima minoranza faccia la scelta giusta per proteggere sé e gli altri.

I NUMERI

Popolazione Molise totale vaccinabile: 287.026

Non vaccinati: 24.765 (8,6%)

Vaccinati I dose: 262.261 (91,4%)

Vaccinati II dose: 248.077 86,43%

Vaccinati III dose: 134.045 46,70%