In Molise quasi una persona su tre vive sola: aumentano patologie invalidanti e cronicità

Nel rapporto Janssen-Censis sulla sanità si evidenzia la necessità di passare da una medicina riparativa ad una attiva di prevenzione

In Molise quasi una persona su tre vive sola (30,5%) e quasi due terzi delle quali (62,1%) sono over 60. Inoltre, l’invecchiamento della popolazione porta a una moltiplicazione di patologie invalidanti e cronicità, che generano alti fabbisogni sociosanitari e di assistenza: in Molise, oltre uno su tre degli over 75 ha multicronicità e limitazioni gravi (37,6%). In quest’ottica, si rende sempre più necessario il passaggio da una medicina riparativa a una attiva di prevenzione. Questo includerà non solo il recupero delle visite mancate durante il periodo Covid, ma anche una più alta adozione di stili di vita salutari per innalzare le persone in buona salute che, in Molise, sono il 67%.

È quanto emerso da una fotografia scattata dal Rapporto Janssen-Censis sulla Sanità in Italia, presentato in occasione della prima edizione di “The Italian Health Day”, gli italiani sembrano avere le idee ben chiare in merito alle caratteristiche della Sanità post-Covid e ai protagonisti che la animeranno: i cittadini sempre più informati, responsabili e partecipi, il medico come massimo garante della tutela della salute e gli innovatori (intesi come ricercatori e imprese). Un ecosistema orientato sempre più alla personalizzazione che beneficia della mobilitazione di tutti gli attori: tratti indispensabili per rispondere alla triplice sfida di gestione della malattia acuta, cronica e delle nuove emergenze, tenendo ben presente l’aspetto fondamentale della sostenibilità economica.