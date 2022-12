In Molise quasi il 70% della popolazione non ha letto neppure un libro nel 2021

È quanto emerge dal report “Produzione e lettura di libri in Italia” pubblicato dall’Istat in cui si registra un calo dall’anno precedente quando aveva letto almeno un libro almeno il 33% della popolazione

In Molise, il 31,9% della popolazione di sei anni e più, cioè 90mila persone, ha letto almeno un libro nell’ultimo anno per motivi non strettamente scolastici o professionali. Ne consegue che il 68,1%, cioè più di due persone su tre, non ha letto neppure un libro. Il dato sui lettori, tra l’altro, è in calo rispetto all’anno precedente, quando aveva letto almeno un libro il 33% della popolazione. È quanto emerge dal report “Produzione e lettura di libri in Italia – Anno 2021” pubblicato oggi, mercoledì 7 dicembre, dall’Istat, che rileva come a livello nazionale sia tornata a crescere la produzione libraria, mentre il numero dei lettori resta stabile.

Del totale dei lettori molisani, il 53,1%, cioè 48mila persone di sei anni e più, ha letto da uno a tre libri e il 6,4% (6mila persone) ha letto dodici e più libri. Il 66,5% dei molisani che ha letto almeno un libro nel corso dell’anno, pari a 60mila persone, legge solo libri cartacei, mentre il 16,8% (15mila persone) legge solo e-book; il 16,5% (15mila persone) usa più dispositivi per la lettura. Più in generale, il 26,5% dei molisani preferisce i libri cartacei, il 10,4% gli e-book e l’1,4% gli audiolibri.

A livello nazionale, ad aver letto almeno un libro nell’ultimo anno è il 40,8% della popolazione di 6 anni e più, valore in linea con quello del 2020 (41,4%). Il 69,2% dei lettori italiani legge solo libri cartacei, il 12,1% solo e-book o libri on line, lo 0,5% ascolta solo audiolibri mentre il 18,2% utilizza più di un supporto per la lettura (libro cartaceo, digitale, audiolibro).