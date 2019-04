In Molise prezzi delle case al ribasso: -2,2% nel primo trimestre

I primi tre mesi del 2019 le compravendite di abitazioni usate in Italia sono diminuite dell’1,2% rispetto al trimestre precedente e del 3,6% su base annua. Il calo porta il prezzo al metro quadrato a una media di 1.733 euro, secondo l’indice dei prezzi di Idealista.

in particolare, il primo trimestre del 2019 è stato all’insegna dei ribassi per 13 regioni italiane: la Campania ha segnato la maggior caduta, con un calo del 3,2%, seguita dalla Lombardia (-2,9%) e dal Molise (-2,2%). Tra le macroaree in controtendenza guida il Friuli Venezia Giulia con un prezzo di richiesta in aumento del 6,9%, davanti a Valle d’Aosta (2,9%) e Basilicata (1,5%).

Fra le grandi città i prezzi salgono a Torino (+2,5%) e Bologna (+0,7%), sono stabili a Roma (+0,1%) e scendono a Milano (-2,7%) e a Napoli (-4,1%). Venezia (4.407 euro al metro quadrato) rimane la piazza con i metri quadrati più cari, davanti a Firenze (3.789 euro/mq) e Bolzano (3.487 euro/mq), che precede a sua volta Milano (3.143 euro/mq).