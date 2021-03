In Molise presente anche la variante brasiliana, rintracciati 3 casi dal sequenziamento di 15 tamponi

Quello che si temeva, purtroppo, è stato confermato dall’analisi dei tamponi con il sequenziatore che nei scorsi giorni è giunto al Cardarelli di Campobasso. E’ toccato al microbiologo Massimiliano Scutellà (in foto), responsabile del laboratorio dell’ospedale del capoluogo, sequenziare i 15 tamponi prelevati lo scorso 18 marzo. Dai quali sono risultati 3 casi di variante brasiliana, relativi a persone appartenenti tutte al medesimo nucleo familiare. La relazione è stata inviata ai vertici Asrem e all’Azienda Sanitaria Regionale spetterà ora decidere se adottare misure maggiormente stringenti in quel territorio e ricostruire immediatamente la catena dei contatti per evitare che la variante possa continuare a diffondersi. Bisogna tenere alta la guardia perché, come noto, le varianti hanno una maggiore contagiosità.

Dal sequenziamento degli ultimi tamponi è stata rintracciata anche la presenza della variante inglese, ma questo era già noto.