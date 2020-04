In Molise più gente in movimento che a casa e i contagi si impennano

LA MAPPA DELLA MOBILITA’

Il Sole24Ore ha pubblicato una scheda che raccoglie i dati della mobilità dal 18 al 25 marzo. Per analizzare i comportamenti degli italiani Il Sole24Ore si è affidato a Next 14, gruppo specializzato in marketing technologies, che ha raccolto ed interpretato i dati necessari per capire quanto lo smart working sia applicato sul territorio italiano e come questo abbia avuto impatto sugli spostamenti. Ebbe da questa analisi risulta che in Molise sono più le persone che si muovono rispetto a quello che restano a casa: il 37,8% è fermo a casa, contro il 42,5% degli utenti in movimento, mentre 19,6% sono gli utenti al lavoro. Dati preoccupanti che testimoniano il fatto che probabilmente in molti non hanno ancora ben chiara la gravità del problema. E i contagi in Molise stanno aumentando in maniera consistente nelle ultime ore.

