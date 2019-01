In Molise parte la raccolta firme a sostegno del leader del Carroccio Matteo Salvini

REDAZIONE

Questo fine settimana, il 2 e il 3 febbraio prossimi, nelle piazze molisane di Campobasso, Isernia,

Termoli, Venafro e Bojano, la Lega – Molise darà il via alla raccolta firme a sostegno del leader del

Carroccio Matteo Salvini.

Si informa pertanto che, salvo avverse condizioni meteo, il 2 e 3 febbraio a Campobasso la Lega

sarà presente per la raccolta firme in Piazza Municipio (di fronte all’OVS) dalle ore 10.00 alle ore

13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, a Isernia in Piazza Celestino V dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e

dalle ore 16.00 alle ore 18.30, a Termoli in Corso Nazionale (incrocio via XX settembre) dalle ore

10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, a Venafro in Piazza Salvo D’Acquisto sabato 2

febbraio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e domenica 3 febbraio dalle

ore 10.00 alle ore 13.00 e infine a Bojano in Piazza Roma dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Il Coordinatore Regionale Luigi Mazzuto invita la popolazione ad aderire alla raccolta firme a

sostegno di Matteo Salvini e a rendersi partecipe ad offrire il proprio supporto al Ministro. “Sarà

questa l’occasione” afferma il Coordinatore Mazzuto “non solo per comunicare il nostro grande

sostegno al Ministro Salvini, ma anche per permettere ai simpatizzanti della Lega e la popolazione

tutta, di avvicinarsi al nostro partito e di conoscere i nostri amministratori e militanti locali. Invito

pertanto vivamente tutti simpatizzanti della Lega o chiunque si senta vicino alle parole di Matteo

Salvini a partecipare alla campagna ‘Salvini Non Mollare’”.