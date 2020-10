In Molise omaggio letterario a “Oriana Fallaci indomabile”

Il 10 ottobre presso la Biblioteca comunale di Venafro appuntamento culturale sul saggio scritto da Esther Basile

“Oriana Fallaci indomabile” è il titolo del saggio scritto da Esther Basile, filosofa e delegata dell’Istituto italiano studi filosofici, pubblicazione che si aggiunge ad altri studi di approfondimento quali i volumi dedicati ad Anna Maria Ortese, a Pier Paolo Pasolini, a Gerardo Marotta. Il libro, edito Homo Scrivens, si pone come opera di narrazione, di documentazione e di pensiero esegetico/ riflessivo sulla figura della giornalista e scrittrice la cui passione per la verità e la libertà viene definita da Elio Pecora, poeta fra i più significativi del panorama letterario contemporaneo, “ salda e incomparabile in un’epoca di rese e di infingimenti”. Il libro si apre con un prologo in cui si affronta “ il problema aperto dell’identità”, della complessità sociale e prosegue la sua trattazione affrontando e chiarendo il senso dell’esistenza stessa della Fallaci, intellettuale di risalto internazionale, riportando le interviste più note, i numerosi episodi salienti di una vita unica nel suo divenire nel tempo un’icona anche come immagine di immediata riconoscibilità. Di Oriana Fallaci indomabile ne parleranno il dieci ottobre dalle ore 16.00, presso la Biblioteca comunale di Venafro, la professoressa Maria Antonietta Selvaggio, la scrittrice Gioconda Marinelli, chi scrive e l’autrice Esther Basile. L’introduzione dell’incontro è affidata ad Annamaria Buono, responsabile Biblioteca e Pari Opportunità Comune di Venafro. Le videoriprese e le foto sono a cura di Rosy Rubulotta.

Maria Stella Rossi