In Molise oltre duemila aziende a rischio default

Nella classifica in valori assoluti delle regioni per numero di aziende a rischio il Molise ‘guadagna’ il 2° posto dopo la Valle d’Aosta. I dati elaborati da Sevendata, Martech company milanese attiva nella business information

Sono circa 393.000 le imprese italiane con rischio solvibilità elevato o in default. Le regioni a statuto speciale assorbono meglio l’impatto della crisi energetica, tanto da collocarsi al di sotto del livello di rischio nazionale medio (7,8%).

Secondo l’ordine crescente, le imprese a rischio default elevato sono: Valle d’Aosta (514 imprese a rischio), Molise (2.378 imprese a rischio), Basilicata (4.110 imprese a rischio), Trentino A. Adige (4.940), Friuli V. Giulia (5.609), Umbria (6.481), Sardegna (8.990), Abruzzo (9.439), Marche (10.348), Liguria (10.376), Calabria (14.471), Piemonte (22.955), Puglia (24.326), Veneto (26.951), Toscana (27.097), Emilia Romagna (28.298), Sicilia (28.568), Campania (43.278), Lazio (47.442), Lombardia (66.098).(Tab 1 allegata)

Sono i dati che emergono dall’analisi di Sevendata, Martech company milanese attiva nella business information e nell’utilizzo dei Big Data per il Marketing e le performance digitali, che valuta il rischio di insolvenza a 12 mesi delle imprese italiane, utilizzando le variabili economiche (bilanci), gli eventi negativi (pregiudizievoli, protesti) e gli altri dati settoriali, territoriali ed anagrafici delle aziende. L’altro indicatore che è stato analizzato, a livello regionale, in combinazione con il Rating SevenData, è l’indice di rischio “conflitto Ucraina”, che osserva i dati di rischio economico delle imprese italiane sia in riferimento allo shock energetico che alla chiusura di eventuali mercati di sbocco (rischio export).

“E’ interessante notare – ha dichiarato Fabrizio Vigo, CEO e founder di SevenData – come le regioni a statuto speciale, probabilmente caratterizzate da qualche elemento di “welfare industriale” maggiore rispetto alle altre, riescano ad assorbire meglio gli impatti dell’attuale crisi, mentre Lombardia, Campania e Lazio si posizionino a fondo classifica rispetto al rischio solvibilità. Una maggiore incidenza di imprese a rischio solvibilità, non testimonia necessariamente di una criticità del tessuto economico od imprenditoriale ma dipende principalmente dall’articolazione settoriale di quei territori e dalla loro maggiore o minore esposizione alla concorrenza, anche internazionale”.

Analizzando invece le regioni dal punto di vista della presenza di imprese ad alto rischio di business per i costi energetici, emerge che il Lazio si pone come quella con una minore incidenza di imprese a rischio (1,6% imprese a rischio, al di sotto della media di 1,53 punti percentuali), seguita da Liguria (2,0% imprese a rischio, -1,13 punti rispetto alla media), Sardegna e Sicilia (2,1%, -1,03 punti dalla media), Puglia e Molise (2,2%, -0,93%), Calabria e Trentino A.A. (2,3%, -0,83%), Campania, Basilicata e Valle D’A. (2,4%, -0,73%), Abruzzo e Umbria (3,1%, -0,03%). Al di sopra del dato medio di rischio (pari al 3,13%) si trovano Toscana, Friuli V.G. e Marche (3,7%, +0,57%), Piemonte (3,8%, +0,67%), Veneto e Emilia R. (4,1%, +0,97%), Lombardia (4,3%, + 1,17%).

Come terzo parametro di classificazione delle regioni italiane, SevenData prende in considerazione il rischio export, vale a dire la possibilità del venire meno di mercati di sbocco a causa della guerra in Ucraina. Sotto questo aspetto la classifica vede la Calabria a bassissimo rischio (0,03% di imprese a rischio pari a -4,9 punti percentuali rispetto alla media nazionale), Molise e Valle d’Aosta a quota 0,1% ( -4,83% dalla media), Basilicata (0,4%, -4,53%), Sardegna (1,4%, -3,53%), Sicilia (2,5%, -2,43%), Liguria (2,7%, -2,23%), Abruzzo (2,8%, -2,13%), Trentino A.A. (3%, -1,93%), Campania (3,1%, -1,83%), Lazio (3,4%, -1,53%), Umbria (3,6%, -1,33%), Marche (4,7%, -0,23%). Sopra la media si collocano Friuli V.G. (5,1%, +0,17%), Piemonte (5,7%, +0,77%), Puglia e Emilia R. (6,1%, +1,17%), Lombardia (6,8%, +1,87%), Veneto (7,4%, +2,47%) e Toscana (9,1%, +4,17%). Il dato medio nazionale relativo a questo tipo di rischio è pari a 4,93%.

È evidente quanto l’indicatore di rischio export sopra descritto, sia impattato dal grado di apertura ai mercati di esportazione che caratterizza le varie regioni italiane.

L’ultimo focus dell’analisi di SevenData raffronta le regioni in base alla combinazione di rating (solvibilità a 12 mesi), rischio di business per i costi energetici ed export, in relazione alla quota di consumi energetici da fonti rinnovabili (fonte: Rapporto Statistico di Monitoraggio sui consumi da fonti rinnovabili in Italia e nelle Regioni 2012-2020 – GSE Gestore Servizi Energetici). È interessante notare come ci sia un’elevata correlazione tra un’alta incidenza della quota di consumi energetici che derivano da fonti rinnovabili ed un basso livello di indicatori di rischio, soprattutto quello energetico ma non solo. Infatti, in cima alla classifica delle regioni con più alta incidenza di fonti rinnovabili, si trovano le due regioni con il più basso rischio combinato di solvibilità e di business (Valle d’Aosta 52,1%, Prov. Bolzano 36,5%, Prov. Trento 35,5%), seguite da tutte le altre.