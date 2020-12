“In Molise occorre piano per l’emergenza socioeonomica. La regione si attivi”

“L’insorgenza della pandemia Covid-19 ha portato, e sta continuando a farlo, gravi conseguenze anche di natura socioeconomica, e non solo sanitaria, che necessitano di essere affrontate in modo energico dalla Regione -si legge in una nota di Stefano Buono- In un contesto già fortemente critico, ciò che sta accadendo rischia di mettere definitivamente in ginocchio famiglie e imprese. Molte attività, se dovesse perdurare questa condizione di calo drastico dei consumi, potrebbero essere costrette a chiudere definitivamente. Molte famiglie, per via della mancanza terrificante di lavoro, stanno entrando nella soglia della povertà assoluta. Attività commerciali che continuano ad essere toccate dai provvedimenti restrittivi ma anche attività di altri settori, come quello dell’abbigliamento, che non subiscono particolari limitazioni formali e, poiché non destinatarie di indennizzi governativi, rischiano di soffrire ancora di più il calo dei consumi.

La Regione Molise ha gli strumenti per mettere in campo un piano per l’emergenza socioeconomica che abbia l’obbiettivo di offrire alle fasce più deboli della popolazione e all’apparato produttivo della regione un concreto e veloce aiuto per affrontare al meglio le conseguenze di mesi di sostanziale stop dell’attività sociale e lavorativa. Espletare un bando che eroghi fondi alle famiglie bisognose, che abbiano un ISEE particolarmente basso e un ulteriore misura che possa aiutare famiglie che abbiano subito una contrazione del reddito a pagare le rate di mutuo sulla prima casa.

Un bando che possa finanziare tutte le attività commerciali e produttive, in particolar modo le microimprese, che abbiano oggettivamente riscontrato un calo significativo del fatturato.

Ad oggi, purtroppo, manca una qualsiasi iniziativa da parte del Governo Regionale a sostegno di famiglie e imprese. Occorre fare subito, altrimenti tante piccole attività e tante famiglie non ce la faranno ad andare avanti.