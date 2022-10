In Molise non la ricoverano, ma il suo tampone era negativo: oggi l’addio alla professoressa Fidenzio

Profonda amarezza per i particolari venuti fuori nelle ultime ore sulla fine di Fernanda Fidenzio, la presidente provinciale dell’Avis, mandata a morire a Foggia perché positiva al Covid con il tampone rapido.

Dopo 24 ore la sconvolgente scoperta: il risultato del tampone molecolare era invece negativo. È morta a Foggia perché in Molise non ci sono strutture sanitarie neurologiche attrezzate per il ricovero di pazienti positivi al Covid.

Oggi pomeriggio, alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria Assunta, i funerali di Fernanda Fidenzio, cuore e anima del no-profit deceduta ieri mattina all’ospedale di Foggia, dove era ricoverata da qualche ora. Una notizia che ha generato sconcerto e sofferenza non solo nel capoluogo di provincia ma nell’intera regione, dove la presidente dell’Avis provinciale di Isernia, da sempre impegnata nel campo della solidarietà e docente indimenticabile per i suoi studenti, era conosciuta e stimata.

Fra qualche giorno, il 19 ottobre, avrebbe compiuto 75 anni. E l’affetto per questa donna energica e altruista si manifesta anche dall’enorme partecipazione al dolore della famiglia: ieri sera centinaia di isernini, ma non solo, hanno voluto testimoniare la propria vicinanza recandosi nella casa funeraria dove è stata allestita la camera ardente.

La sua ultima attività pubblica solo una settimana fa, quando ha dato il suo contributo nella divulgazione della cultura della donazione di sangue e plasma attraverso lo stand allestito in piazza della Repubblica, all’interno della manifestazione podistica «Corrisernia».

Quel giorno – con il consueto sorriso, la proverbiale gentilezza e la solita energia che ha lasciato il segno ovunque sia passata – si è prodigata come sempre per dispensare informazioni utili ad aderire all’associazione, quindi a compiere un grande gesto salvavita.

Giovedì sera l’improvviso malore – un aneurisma cerebrale – e la corsa in ospedale dove è arrivata in condizioni di salute davvero gravi: da lì la corsa a Foggia, dopo che era risultata positiva al tampone Covid e quindi non trattabile in Molise, dove non esistono strutture ospedaliere e reparti di neurologia con sezioni per pazienti Covid. Ma per somma ingiustizia della sorte, il tampone molecolare sarebbe stato negativo, ma i risultati arrivano solo dopo 24 ore e il tempo della Fidenzio, sballottata invano tra Molise e Puglia, era finito.