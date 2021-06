“In Molise medici con il contagocce”, avviata la petizione per l’arrivo di Emergency

“Chiediamo l’aiuto di tutti”. E’ così che le rappresentanti del Comitato Molisanità L113 hanno annunciato l’avvio di una petizione popolare per chiedere l’arrivo dei medici di Emergency in Molise. (QUI L’INTERVISTA ASSIEME DI CINZIA FERRANTE ASSIEME AD ANNARITA DE NOTARIIS). “Come ormai è noto – affermano Cinzia Ferrante, Debora Staniscia ed Alessandra Di Pasquale – il Molise conta col contagocce i sanitari nelle varie strutture della regione e questo causa tutti i disservizi di cui ci si lamenta quotidianamente ma, soprattutto, non ci assicura il diritto a curarci! Noi del comitato MoliSaniTà L113 continueremo a spingere affinché vengano banditi ed espletati i vari concorsi ma nel frattempo c’è bisogno assolutamente di un intervento esterno che ci aiuti a tamponare la situazione attuale, visto e considerato che l’emergenza sanitaria non è ancora rientrata. Poco importa quale lato della politica appoggi o, al contrario, contrasti l’idea. Noi siamo apartitici ma, soprattutto, siamo pragmatici e se l’intervento dei medici di Emergency può aiutare immediatamente è giusto che si coinvolga”.

CLICCA SUL LINK PER VOTARE LA PETIZIONE