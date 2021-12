In Molise mancano anche i medici per l’assistenza penitenziaria

La sanità in Molise, come noto, è sempre più in difficoltà per la carenza di personale e problematiche che attanagliano da anni il nostro sistema ma che negli ultimi anni sono divenute sempre più pressanti. L’ultima in ordine tempo riguarda l’assenza anche di medici penitenziari.

Per l’Azienda sanitaria regionale del Molise ha riaperto i termini per l’inserimento nella graduatoria di disponibilità aziendale per il conferimento di incarichi a tempo determinato della durata di 12 mesi, e un impegno di 24 ore settimanali, di medici di Medicina penitenziaria da utilizzare per l’attività assistenziale negli Istituti penitenziari della regione.

Il provvedimento, a firma del direttore generale, Oreste Florenzano, si è reso necessario “preso atto – si legge nel documento – delle difficoltà affrontate per il reperimento di medici di Medicina penitenziaria, nonostante lo scorrimento della graduatoria aziendale”.