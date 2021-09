“In Molise la vacanze che sognate”, il viaggio del The Guardian dal mare alla collina

Il Molise come “la risposta alla vacanza che sognate”. Parola di The Guardian, il prestigioso quotidiano britannico che ha dedicato un reportage alla nostra regione quella che “a volte anche gli italiani dimenticano, ma che è un felice mix di spiagge poco affollate, paesini suggestivi e città collinari”. Il viaggio del The Guardian non ha toccato solo il Basso Molise e Termoli dove hanno raccontato le particolarità del borgo e le curiosità come i trabucchi e A Rejecelle, la strada più stretta d’Italia. Ma c’è stato un focus anche sull’entroterra, da San Martino in Pensilis di cui è stato celebrato il palazzo Baronale, le antiche chiese e le stupende vedute sulla piazza, fino a Larino, passando per Civitacampomarano “dove si cerca di combattere il continuo spopolamento con la street art” e all’Oasi di Guardiaregia, preziosa riserva di biodiversità del Wwf. E ancora spazio a Sepino di cui sono state sottolineate le carenze in termini di turismo e di possibilità di visitare il parco archeologico, verso Pietrabbondante, Agnone, la riserva di Montedimezzo, Castel San Vincenzo e la ciclovia del Volturno. Un tributo che si va ad unire agli altri illustri che sono arrivati anche dai tanti vip che hanno affollato il Molise in questa seconda estate di boom turistico.

