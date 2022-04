In Molise la criminalità organizzata avanza, ma lo Stato non arretra e alza la guardia

Nuovo approfondimento con la relazione della Direzione Investigativa Antimafia. Operazioni e arresti che hanno inferto colpi decisivi ai sodalizi criminali di Campania e Puglia

Le oltre 500 pagine in cui è racchiuso il rapporto della Direzione Investigativa Antimafia sui primi sei mesi del 2021, di cui ci siamo già occupati in un primo articolo (leggi QUI), offrono spunti di riflessione sul modus operandi nonché sulle aree e i campi di interesse della criminalità organizzata in Molise.

Un territorio di conquista, sia chiaro, privo di sodalizi criminali di livello ‘autoctoni’, ma neppure isola felice. Come, forse, si pensava un tempo.

Il report della Dia ce lo conferma ed evidenzia come la piccola regione sia un angolo d’Italia da ‘colonizzare’, da spartirsi. In base alle zone ed agli interessi.

Il Molise quale luogo per scontare misure alternative alla detenzione

La vicinanza territoriale con aree ad alta densità mafiosa favorisce la presenza in regione di esponenti della criminalità organizzata che la scelgono anche come località ove scontare le misure alternative alla detenzione ovvero le misure cautelari personali.

Nel mese di aprile 2021 un elemento di spicco della famiglia SPADA di origine sinti, giunto a Isernia per espiare la misura degli arresti domiciliari presso un familiare si è reso protagonista di una serie di “festeggiamenti” secondo i canoni propri di quelle etnie. Il quartiere San Lorenzo della città è stato al centro di spettacoli pirotecnici e musiche neomelodiche secondo uno stile che è stato più volte descritto dalle cronache nazionali. A seguito dell’intervento delle Forze di polizia, la Corte d’Assise d’Appello di Roma sostituiva la misura della detenzione domiciliare con quella inframuraria. Il soggetto al vertice dell’omonimo clan originario di Ostia è stato condannato a 7 anni di reclusione per associazione mafiosa dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma nel processo “Eclissi” (2018).

Lo spaccio di droga

Episodi di questo genere possono essere considerati premessa della “contaminazione criminale” silente ma progressiva di un tessuto socio-economico prevalentemente sano e per questo appetibile per i sodalizi extraterritoriali più strutturati e spesso impegnati sul fronte del traffico di stupefacenti, dell’usura, del racket delle estorsioni e degli appalti pubblici.

Tra le attività illecite sul territorio si conferma il ruolo egemone dei sodalizi campani e pugliesi per il rifornimento delle piazze di spaccio delle due province molisane di Campobasso e Isernia, come evidenziano i numerosi sequestri effettuati nel periodo in riferimento a carico di esponenti di gruppi criminali extraregionali.

L’attività di contrasto in questo settore è frutto delle linee di intervento che l’Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia hanno promosso al fine di arginare la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, fattore di moltiplicazione di condotte delittuose e motivo di attrazione della criminalità organizzata nel territorio molisano.

Relativamente al traffico di sostanze stupefacenti, le attività di analisi e i riscontri giudiziari segnalano una maggiore presenza di soggetti appartenenti alla malavita pugliese in particolare quella foggiana. L’operazione “Robocop” del 26 marzo 2021 ha svelato una intensa attività di spaccio di cocaina nel centro cittadino di San Martino in Pensilis. Gli indagati si rifornivano da un pregiudicato originario di Foggia, residente in provincia di Campobasso, collegato alla criminalità organizzata foggiana e sanseverese come emerso in occasione dell’operazione “Chimera” (2006).

Un’ulteriore attività a contrasto del traffico di stupefacenti è stata condotta dalla Polizia di Stato che il 13 maggio 2021 a Campodipietra ha tratto in arresto 4 soggetti di cui due originari di San Severo (FG) e i restanti di Caserta. I soggetti foggiani, tra l’altro, figuravano fra gli indagati nell’operazione “Lungomare” eseguita nel 2018 che, nel delineare la sussistenza di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti tra Puglia-Molise-Campania, già all’epoca aveva evidenziato come l’area di San Severo fosse un remunerativo punto di approvvigionamento per le piazze di spaccio molisane.

L’alterazione del tessuto sociale regionale da parte di tali forme delinquenziali del territorio dauno si evince anche dall’arresto in flagranza di un soggetto operato a Termoli dalla Polizia di Stato l’8 giugno 2021, per fabbricazione e detenzione di materie esplodenti. L’operazione si colloca nell’ambito dell’attività di indagine condotta a seguito di danneggiamenti consumatisi il 2 e il 5 giugno 2021 ai danni di un pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari. Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo sono attivi nello spaccio di sostanze stupefacenti e a tale ambito sono verosimilmente riconducibili anche le azioni intimidatorie registrate in quel periodo. Ad una lettura analitica dei fenomeni sussistenti, se è solidamente acclarato l’interesse della criminalità foggiana per le attività di traffico di stupefacenti in Molise, in chiave evolutiva non è da escludere che questa costante contaminazione possa introdurre logiche e metodologie tipiche della criminalità organizzata.

Le infiltrazioni nel tessuto economico

Sotto il profilo delle possibili proiezioni criminali campane nel tessuto socio economico del territorio, rileva inoltre l’operazione del 20 gennaio 2021301 condotta a Larino (CB) dalla Guardia di finanza che ha evidenziato una serie di condotte illecite integranti la fattispecie di reato di turbata libertà degli incanti, commesse da cinque soggetti fra cui figura anche un elemento vicino al clan dei CASALESI.

Nel Molise i tentacoli della mafia partenopea e di quella calabrese sembrano intrecciarsi nel perseguimento di comuni ed illeciti interessi. E’ quel che emerge dall’esecuzione della misura cautelare eseguita dalla Polizia di Stato a Campobasso il 4 febbraio 2021 che ha colpito 3 soggetti ritenuti responsabili, in concorso, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui all’art. 7 L. 203/91. L’Organo Giudicante ha infatti riscontrato tale aggravante in quanto il reato è stato commesso da soggetti assolutamente non estranei a contesti associativi camorristici, i quali hanno agito avvalendosi di modalità della condotta tali da evocare la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso. Tra gli indagati emergono due pregiudicati di cui uno affiliato al clan DI LAURO di Secondigliano (NA) e l’altro costituente la proiezione in Molise della cosca FERRAZZO di Mesoraca (KR).

La criminalità straniera

Sul territorio, infine, esercita la propria pressione anche la criminalità straniera occupando spazi operativi in particolare nel settore degli stupefacenti, come confermato dalle risultanze investigative dell’operazione “Tibus”303, eseguita il 9 marzo 2021 nei confronti di 3 distinte organizzazioni con caratteristiche di trasnazionalità, composte in gran parte da soggetti nigeriani ed albanesi. In particolare “l’organizzazione albanese ha, nel tempo, rifornito i sodalizi nigeriani, che, a loro volta dello stupefacente curavano il trasporto e la commercializzazione sul nostro territorio nazionale”.

I sodalizi indagati, che avevano a Roma la loro base operativa, rifornivano le piazze di spaccio di ingenti quantitativi di marijuana attraverso una rete articolata in diverse province italiane fra cui la città di Isernia.