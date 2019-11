In Molise la casa d’artista di Airbnb

Tra i 40 comuni storici del progetto c’è anche il piccolo borgo di Civitacampomarano

REDAZIONE

Da Sambuca di Sicilia a Civita di Bagnoregio nel Lazio passando a Lavenone in Lombardia passando per Civitacampomarano. Ebbene c’è anche il piccolo borgo molisano di quasi 400 abitanti nel progetto Airbnb Borghi italiani, una piattaforma di affitti online che dal 2017 tutela e riqualifica edifici pubblici all’interno di 40 comuni storici sparsi in tutto il territorio della penisola. La curatrice del progetto, Federica Sala, ha invitato a Civitacampomarano l’artista veneziano con base a Londra Lorenzo Vitturi a intervenire negli spazi di Casa Cuoco, dimora storica che a tra il Settecento e l’Ottocento ha ospitato il politico illuminista Vincenzo Cuoco. «Vitturi parte dalla lettura del volume Platone in Italia dello stesso Cuoco, concentrandosi in modo particolare sulla dualità tra la terra e il mare descritta nel romanzo -ha commentato Sala al Corriere della Sera- Questa metafora viene sintetizzata dall’artista attraverso un approccio multidisciplinare che lo porta a raccogliere alcune pietre ed elementi abbandonati del borgo e assemblarli in un totem arcaico, poi fotografato e infine virato cromaticamente in un’intensa sfumatura di blu». Il restyling degli interni e il recupero architettonico di Casa Cuoco portano la firma dello Studio Eligo di Milano. Alberto Nespoli e Domenico Rocca hanno dapprima delineato i diversi ambienti -si legge nell’articolo apparso oggi sul Corriere della Sera- assegnando a ciascuna stanza una cromia differente, attingendo a una palette di tinte pastello di grigi, rosa cipria e azzurri polvere. Oltre al colore, a fare da trait d’unionall’interno della dimora è un’architettura “leggera” di strutture di legno che passano di stanza in stanza trasformandosi ora in un armadio, ora in uno tavolo, ora in un mobile bagno o in un mobile a giorno per la cucina. Nella zona notte, ad esempio, il sistema compone un guardaroba aperto e crea una cornice visiva che inquadra il letto, il tappeto disegnato da Eligo – qui allestito come arazzo – e lo specchio decorato di Man Ray. Nella zona giorno il meccanismo si ripete con un cannocchiale ottico che inquadra il tavolo da pranzo e il grande divano letto a isola al centro del living, ai cui lati sono affisse, una di fronte all’altra, le opere Oltremare Sud e Oltremare Nord di Vitturi, mentre l’opera principale del trittico, Oltremare Est Ovest, domina lo scalone d’ingresso accompagnata da una luce al neon. Casa Cuoco a Civitacampomarano sarà prenotabile sulla piattaforma Airbnb a partire dal prossimo gennaio 2020.

(Foto Claudia Zalla)