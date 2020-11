In Molise la 62esima vittima del Covid, morto un 72enne di Riccia

Torna a salire il numero dei decessi legati al Covid in Molise. E’ di oggi la notizia della 62esima vittima. L’uomo, un 72enne di Riccia, era ricoverato nel Reparto di Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso per via di una grave insufficienza respiratoria che il Covid gli aveva causato. Da circa una settimana era ricoverato presso l’ospedale ma le sue condizioni sarebbero peggiorate nelle ultime ore. Il 72enne era molto conosciuto in paese e la notizia ha lasciato tutti le persone che lo conoscevano con l’amaro in bocca.