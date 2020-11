Sale a 46 il numero dei morti a causa del Covid in Molise. L’ultimo in ordine di tempo riguarda il decesso di un uomo di 66 anni, originario di Palata ma residente a Termoli. L’uomo era ricoverato in terapia Intensiva al Cardarelli di Campobasso. Il decesso è stato registrato nella tarda serata di ieri, venerdì 6 novembre 2020.