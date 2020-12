In Molise il Covid fa più vittime, Toma: “Abbiamo la popolazione tra le più anziane d’Italia”

Secondo il monitoraggio della Fondazine Gimbe al 24 novembre, la curva dei decessi in Italia è ancora in crescita, con un +17,1% rispetto alla settimana precedente. L’effetto delle misure restrittive, infatti, riduce prima gli indici di contagio (Rt, incremento percentuale dei casi), poi i ricoveri e le terapie intensive, e solo da ultimo i decessi.

Anche per quanto riguarda i decessi la situazione è diversificata sul territorio nazionale e il tasso di letalità (ovvero la proporzione di deceduti positivi al SARS-CoV-2 sul totale dei casi confermati di coronavirus, calcolato dal 1° settembre 2020) presenta numerose variabilità regionali.

Il Molise, purtroppo, è tra le regioni che fa registrare il maggior numero di decessi. Siamo secondi, insieme alla provincia autonoma di Trento, per tasso di letalità (2,1%). Il triste primato spetta alla Valle d’Aosta con il 3%. La media nazionale è dell’1,3%, mentre la regione dove il tasso è più basso è la Campania con lo 0,7%.

Il governatore Toma ha “giustificato” questo record negativo con la presenza in Molise del tasso tra i più in Italia di popolazione anziana. “Siamo la seconda regione in Italia dopo la Liguria – ha detto Toma a Teleregione – per tasso di vecchiaia della popolazione. E siccome il Covid è più aggressivo e letale negli anziani, purtroppo da noi si registrano più decessi proprio tra questo campione della popolazione.”