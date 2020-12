In Molise il contagio cresce: altri 152 positivi. I nuovi decessi sono 4 e il totale arriva a 133

Come rilevato anche dall’indice Rt, che in Molise è il più alto d’Italia, il contagio nella nostra regione continua a crescere. Oggi, venerdì 4 dicembre, sono stati individuati altri 152 positivi su un totale di 1099 tamponi processati. Si registra un nuovo boom a Campobasso con 26 casi.

Ancora una giornata nera sul fronte dei decessi: 4 persone, purtroppo, non hanno superato la malattia. Si tratta di uomo di 81 anni di Sant’Angelo Lodigiano che era ricoverato in malattie infettive, di una donna di 93 anni di Campobasso deceduta presso il proprio domicilio, di un uomo di 87 anni di San Massimo che si trovava presso la casa di riposo di Bojano e di una donna di 74 che era in malattie infettive. I decessi salgono a 133.

Oggi si registrano 4 nuovi ricoveri, ma ci sono anche due buone notizie: i dimessi sono 6 e un paziente di Mirabello Sannitico ha lasciato la Rianimazione. Il totale dei ricoverati scende a 60, di cui 51 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.

I guariti di giornata sono 64.

I nuovi positivi (152) sono:

1 Agnone

1 Baranello

2 Bojano

1 Bonefro

2 Busso

26 Campobasso

4 Campodipietra

2 Campolieto

5 Campomarino

1 Carovilli

1 Cercemaggiore

1 Colle d’Anchise

2 Ferrazzano

1 Fornelli

1 Guglionesi

3 Isernia

9 Larino

3 Limosano

1 Lucito

1 Macchiagodena

1 Mirabello Sannitico

2 Montagano

3 Montaquila

1 Montecilfone

1 Montelongo

1 Montenero di Bisaccia

1 Palata

2 Pescolanciano

1 Petacciato

1 Petrlla Tifernina

1 Poggio Sannita

2 Portocannone

1 Riccia

8 Ripalimosani

1 Roccasicura

1 Salcito

1 San Biase

1 San Giacomo degli Schiavoni

6 San Martino in Pensilis

4 Santa Croce di Magliano

1 Sant’Agapito

3 Sant’Angelo del Pesco

5 Sant’Angelo Limosano

1 Sesto Campano

1 Spinete

17 Termoli

3 Toro

9 Trivento

1 Ururi

2 Venafro

1 Vinchiaturo

Gli attualmente positivi salgono a 2745, mentre i totali da inizio emergenza sono 5250.

I guariti sono 2372, i decessi 133.

In isolamento si trovano 3744 persone.