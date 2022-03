Il coordinamento delle Sinistre di Opposizione pronto a scendere in piazza a Campobasso lunedì 7 marzo alle 17. “Siamo di fronte ad una crisi che non può essere oltremodo tollerata”

Sulla scia delle mobilitazioni in corso in tutta Italia, anche in Molise è ora di alzare la voce contro la guerra ed evitare una nuova escalation del conflitto!

Plaudendo alle varie iniziative già messe in campo in questi giorni da più associazioni, insistiamo sul tema della mobilitazione informata e consapevole, per scuotere le coscienze del popolo. Il nostro Coordinamento (Partito Comunista Italiano, Partito Comunista dei Lavoratori, Partito Marxista-Leninista Italiano) – scrivono gli organizzatori – in particolare, d’intesa con tante associazioni, sindacati, studenti, persone comuni, lancia l’iniziativa di dare vita ad un dibattito pubblico, il più plurale possibile, sul conflitto in corso in Ucraina.

Questo enorme paese ponte fra Europa ed Asia, area di passaggio per impressionanti scambi di gas e grano, minerali e petrolio, sta vivendo da anni una situazione a dir poco angosciante.

L’espansionismo verso oriente della Nato, il desiderio della Russia di dettar legge in quell’area geografica, hanno portato la situazione a degenerare in un modo drammatico. Sono anni che le genti di Ucraina vivono quotidianamente nella paura: ondate di violenze xenofobe, rigurgiti di nazifascismo, attentati terroristici, insurrezioni separatiste e, ultimo atto in ordine di tempo, l’invasione russa.

Siamo dinanzi ad una crisi che non può oltremodo essere tollerata, stiamo assistendo ad una vera e propria sospensione dello stato di diritto, con tante persone in fuga, chi resta rischia di ritrovarsi senza un tetto, privo di acqua corrente, elettricità, servizi!

Tutto ciò non può e non deve passare sotto un silenzio egoistico e menefreghista! Ecco perché la scelta di un dibattito pubblico: la conoscenza è fondamentale, l’indifferenza non è possibile, invitiamo i molisani a mobilitarsi per un no alla guerra, per il ritiro degli eserciti, per tenere fuori il nostro Paese da un conflitto che non può e non deve allargarsi. In caso contrario, con il coinvolgimento (come pare probabile) di altre nazioni, mezzi e uomini, si rischia l’indicibile! Gli eserciti di potenze nucleari non devono venire a contatto. C’è il rischio di alimentare un uragano tremendo che spazzerebbe via tutto e tutti qualora non si adottassero le necessarie contromisure!

Pertanto, ribadiamo un no deciso alla guerra, no all’imperialismo, si all’autodeterminazione dei popoli”.

Tutti in piazza Prefettura a Campobasso lunedì alle 17.