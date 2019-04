In Molise è fenomeno “svapo”: primi in Italia per l’uso della sigaretta elettronica

Molise e Abruzzo sono le due regioni in Italia dove è maggiormente diffuso l’uso della sigaretta elettronica. Questo è ciò che risulta dalla prima mappa mappa italiana di chi cerca un’alternativa al fumo tradizionale tracciata da . I dati, relativi ad una ricerca di mercato dell’Istituto GFK, fanno riferimento all’anno 2018 e testimoniano una diffusione del fenomeno del vaping soprattutto tra molisani e abruzzesi. In particolare, nell’area costituita dalle due regioni il 16% dei fumatori adulti ha infatti adottato la sigaretta elettronica in alternativa al fumo tradizionale. In seconda posizione si colloca, invece, la Campania, con il 13%, al terzo posto il Lazio (12%), a pari merito con l’Emilia-Romagna.

Seguono Toscana, Puglia e Lombardia (10%) e Triveneto (9%). La classifica prosegue poi con le altre Regioni del Sud (Sicilia e Basilicata/Calabria al 9%) e l’area del Nord-Ovest (Piemonte/Valle d’Aosta e Liguria all’8%). In fondo alla classifica la Sardegna (7%) e la zona delle Marche e dell’Umbria (5%).

L’obiettivo è quello di mappare per la prima volta la diffusione in Italia di un fenomeno sociale che sta cambiando le abitudini di tutti coloro che cercano un’alternativa sicura e praticabile al fumo di sigaretta.

