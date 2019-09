In Molise Corsi ACI gratuiti per Ufficiali di Gara – Commissari di Percorso

REDAZIONE

Inizierà lunedì 12 settembre 2019 alle ore 19,00 presso la sede dell’Automobile Club Molise a Campobasso in Via Cavour, 14 il Corso di Formazione -tecnico e pratico- per il conseguimento della Licenza di Ufficiale di Gara – Commissario di percorso. I nuovi Ufficiali di Gara, figure indispensabili per la corretta e sicura gestione delle gare automobilistiche, nelle quali svolgono compiti di controllo e sorveglianza, potranno essere già impegnati nelle prossime gare in programma in Molise e in altre regioni, a partire già dal 24° Rally del Molise in programma i prossimi 5 e 6 ottobre 2019.

I Corsi saranno tenuti dal Fiduciario sportivo regionale Aci Sport – Mario Testa – e dal Commissario Sportivo Nazionale – Amalia Miozzi. Interverranno inoltre Commissari Tecnici, Direttori di Gara e alcuni piloti delle varie discipline sportive automobilistiche. Sono previsti anche interventi di esperti dei servizi di emergenza e sicurezza.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’Automobile Club Molise in Via Cavour, 14 a Campobasso e in Viale dei Pentri, 123 a Isernia o presso le Delegazioni ACI in Molise; è possibile anche inviare una email a: sport@campobasso.aci.it, o telefonare al n. 0874 92941 o cellulare.