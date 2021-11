Il Molise festeggia Arcangela Colavita che oggi, 25 novembre, compie ben 100 anni. E’ festa grande a Sant’Elia a Pianisi dove la nonnina abita. Un secolo d’amore, per un secolo di vita per la signora Arcangela. I familiari hanno festeggiato l’importante traguardo. Per l’occasione anche il sindaco ha voluto celebrare il secolo di vita della nonnina. Carissimi auguri anche da parte dell’intera redazione del Quotidiano del Molise.