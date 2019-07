In Molise calo vertiginoso degli screening al seno: – 4mila adesioni nel 2018

In Molise nel 2018 le donne che hanno aderito al programma di screening oncologico al seno sono state 7.130, quasi 4.500 in meno rispetto al 2017. È quanto emerge dalla relazione sulla gestione dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem). Tra le principali cause riconducibili al calo delle adesioni c’è, probabilmente, quella relativa alla carenza di specialisti radiologi qualificati. Nel 2017 le donne invitate ad effettuare lo screening furono 23.613, quelle che aderirono 11.631 con una percentuale del 49%. Lo scorso anno, su 22.236 invitate, hanno aderito solo 7.130 (32%). Secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, partecipare allo screening organizzato su invito attivo (mammografia biennale nelle donne di 50-69 anni), riduce del 35% la probabilità di morire per cancro della mammella.

FOTO ANSA