In Molise arriva il senatore Tommaso Nannicini

In programma anche un incontro con una delegazione degli ex lavoratori Ittierre

Venerdì 29 novembre arriverà in Molise il senatore Tommaso Nannicini già sottosegretario alla presidenza del consiglio con il Governo Renzi. Previste due iniziative, una ad Isernia alle ore 15:30 presso la sala gialla della Provincia di Isernia, l’altra a Campobasso alle ore 17:30 presso la sede del PD Molise in via Ferrari 7. A Isernia il senatore incontrerà il gruppo dirigente del PD insieme ad una delegazione degli ex lavoratori Ittierre, sindacalisti, associazioni e cooperative per parlare non solo di politiche passive del lavoro, (il senatore ha proposto e fatto approvare in Senato un emendamento che porta da 1 a 1,5 milioni di euro il fondo destinato al pagamento della mobilità) ma anche di quelle attive riferite particolarmente all’area di crisi complessa che dovrebbe, in parte, offrire risposte proprie in tal senso. A Campobasso, invece, insieme al gruppo dirigente regionale si parlerà di politica e di partito, anche con una prima valutazione sulla tre giorni bolognese dove, oltre ad aver approvato il nuovo statuto, è stata indicata una “strada” che i territori dovranno valutare ed eventualmente condividere. Il presidente della commissione statuto Maurizio Martina, per esempio, ha lanciato proprio in questi giorni l’idea di un referendum tra gli iscritti sull’alleanza con l’M5S.