“In Missione”. Vita vissuta a contatto con i campi di concentramento

Testimonianza del compianto Giovanni Tucci. Internato Militare in Polonia

PAOLO GIORDANO

Nel novembre del 2010, a ridosso delle celebrazioni per la Vittoria nella Prima Guerra Mondiale cadente il 4 del mese, in previsione delle commemorazioni che si sarebbero tenute l’anno successivo, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, fu inaugurata sulle colonne de Il Quotidiano del Molise la rubrica “Racconti di Guerra”.

Nel presentare tale iniziativa ai lettori, Vittoria Todisco illustrò che “I racconti hanno come scenario il Molise e protagonisti siamo noi, la gente comune, che sull’argomento ha ancora cose inedite da raccontare… attingendo alle memorie personali o ai racconti riferiti al periodo della guerra così come nelle famiglie vengono raccontati. La traccia proposta è sul genere: “La storia siamo noi” e l’iniziativa non intende affatto esaltare il sistema della guerra, quanto ricordare come i molisani hanno vissuto quell’evento, ricco non solo di storie di tradimento ma anche di episodi di solidarietà e fratellanza….. L’intento è anche quello di restituire un posto nella memoria collettiva ai tanti avvenimenti ignorati o che rischiano di svanire e, rendere omaggio a coloro che non ci sono più, ai quali molto dobbiamo. Per cui fin da ora ringraziamo tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa.”

Chi scrive ebbe l’onore e la soddisfazione di partecipare come “cronista”, avendo modo non solo di raccontare le storie, ma di conoscerne i protagonisti. Tra i tanti vi fu anche il ragionier Giovanni Tucci. All’epoca, non essendosi mai egli ritenuto un eroe, bensì “un’umile comparsa nella tragica rappresentazione del secondo conflitto mondiale”, volle mantenere l’anonimato (una sua constante in tutte le occasioni in cui fu per il sottoscritto stimolo ed ispirazione per articoli di vario genere ed argomento).

Oggi però è un obbligo morale riproporre integralmente l’articolo, a suo tempo pubblicato, rendendo nota la “paternità” della vicenda. Il che sicuramente non offende le sue volontà ma, anzi, rende un doveroso omaggio alla memoria del compianto Giovanni Tucci.

Il Quotidiano del Molise n° 114, anno XIV del 26/04/2011 (leggi qui)

Al lettore questa testimonianza potrebbe sembrare “ripetitiva”, ma in realtà essa completa ed integra le altre fino ad ora ascoltate. Il protagonista era un semplice soldato, quindi a differenza dei graduati, ricevette altro trattamento sempre in base alla “convenzione di Ginevra”.

Ogni vicenda è unica ed irripetibile! L’elemento comune è invece lo spirito dei narratori. Essi, in un epoca in cui si sgomita indegnamente per “apparire”, vogliono sempre mantenere l’anonimato. Sono consapevoli di non aver compiuto altro se non il proprio dovere. L’essere sopravvissuti non li rende migliori di coloro che non ce l’hanno fatta. La loro discrezione è anche una forma di rispetto per chi non è tornato a casa: essi parlano anche in nome di questi ultimi.

In alcuni casi, dopo lunga opera di “convincimento”, si è riusciti a sconfiggere la ritrosia ed a “personalizzare” la vicenda. Ma non in questo caso! Non si è al cospetto di un eroe, ma di un’umile comparsa nella tragica “rappresentazione” del secondo conflitto mondiale. Un giovane di appena 19 anni coinvolto nelle ultime vicende belliche dell’Italia, il quale condivide la sua storia..Questa è l’autentica prospettiva del racconto! Per tali motivi il narratore si definirebbe semplicemente “lo spettatore”, ma per comodità –e per non apparire in prima persona– lo si chiamerà convenzionalmente “il Protagonista”.

“Poco meno che ventenne, con l’entusiasmo dei ragazzi cresciuti in un clima di “dopata” euforia nazionalistica il Protagonista si sentì orgoglioso di partecipare al conflitto.

Salutò gli amici di scuola e si avviò alle armi. L’entusiasmo però fu presto deluso dalle condizioni di vita in cui versava il mondo delle forze armate che l’Italia schierava. Otto milioni di baionette! E solo con quelle si riteneva di partecipare ad una Guerra Mondiale.

Tra l’altro a Roma, dopo i bombardamenti, fu impiegato per sgomberare la Capitale dalle macerie. L’impatto con la morte dei civili, lo strazio dei feriti e la distruzione gli provocarono un violento trauma.

Il 20 agosto fu inviato ad Atene e con una lunga tradotta arrivò in Grecia il primo settembre, giusto in tempo per essere coinvolto nella tragedia dell’armistizio. La mancanza di direttive da parte degli alti comandi produsse nefaste conseguenze per i soldati fuori dai confini italiani. I tedeschi, il 10 settembre, catturarono tutto il reparto. Con un treno composto da carri bestiame iniziò il viaggio verso….l’Italia. Questo fu assicurato ai prigionieri! La tradotta, invece, giunse in Polonia. Il 29 settembre il protagonista compiva 20 anni. Proprio quel giorno entrò mestamente nel campo di concentramento di Thorn: buon compleanno Giovanni!

Il 14 ottobre si diffuse nel campo una voce secondo cui Campobasso era stata sottoposta a bombardamenti che avevano causato la morte del Vescovo e la distruzione della città. Il totale sconforto assalì il Protagonista poiché, non avendo più notizie della propria famiglia, era preoccupato della sorte dei suoi cari.

Le peripezie e gli spostamenti dai vari campi erano sempre traumatici e le condizioni peggiorative. A Thorn erano in trentamila e la “sbobba” veniva distribuita solo una volta al giorno. Ci si metteva in fila la mattina e spesso capitava di ricevere l’unico mestolo di brodaglia di cavoli la sera tardi. In fila, sempre in piedi, guardati dai pochi soldati tedeschi e dai tanti cani. Non ci si poteva muovere!

Nella selezione dei prigionieri venne chiesta la professionalità di ciascuno ed il Protagonista si classificò studente. Fu quindi inviato nel campo di smistamento di Lamsdorf. Qui furono imposti 4 giorni di dieta completa per festeggiare il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, nonché invasione italiana della Grecia.

Le adunate nel campo erano faticose poiché si era costretti a stare in piedi affiancati per ore. Il deperimento fisico causava svenimenti e quelli di maggior possanza fisica, apparentemente più robusti, erano i primi a cedere. Il Protagonista temeva di crollare in terra sfinito. Vedeva accasciarsi al suolo i compagni di sventura uno dopo l’altro. Finalmente, dopo questo tipo di selezione, lui ed altri “studenti” furono inviati in un altro campo di lavoro. Fu loro detto che sarebbero stati impegnati in uno zuccherificio, ma la realtà fu ben diversa: miniera di carbone!

E’ difficile immaginare lo stato d’animo di chi, appena alzatosi dai banchi di scuola, si trovò a sprofondare nelle viscere della terra! Eppure –paradossalmente– questa fu la sua fortuna. All’interno delle miniere egli era protetto dai rigori dell’inverno e poté godere della solidarietà dei minatori polacchi, che in quelle circostanze fecero sentire l’affetto e l’amicizia di quel popolo.

Fino al 26 gennaio 1945 durò il lavoro coatto nelle miniere di carbone di Woikowice ed Imielin, nella zona di Bendzin. Il 27 mattina, giornata freddissima, dopo un serrato cannoneggiamento, apparvero alle porte del campo le truppe sovietiche di liberazione.

In quello stesso giorno fu liberato anche il campo di Oswiencim (Auschwitz) ubicato poco lontano.

Fu liberazione?

Per effetto del patto di cobelligeranza tra l’Italia e gli Alleati gli internati italiani furono utilizzati per lavori di trinceramento e di supporto operativo alle truppe combattenti.

Malgrado tutto, però, c’era un aspetto positivo da poter cogliere: un trattamento alimentare più umano.

Il Protagonista, oramai ridotto a pelle ed ossa, trascinava i piedi credendo che fossero pesanti le scarpe, mentre erano le forze a mancare quasi del tutto.

Egli fu trattenuto in quei luoghi e successivamente trasferito, insieme alla moltitudine dei sopravvissuti alla prigionia, nella città di Oppeln (Opole) sgomberata dai civili di origine tedesca. Qui confluirono anche sparuti drappelli di superstiti da Auschwitz. Tra di loro c’era un gruppo di ragazze triestine di origine ebrea: erano delle larve umane! Non avevano più alcuna forma che potesse farle apparire donne. Dopo alcuni giorni di vita quasi normale e di regolare trattamento alimentare dai loro alloggi si levò un grido di gioia…era tutto un chiassoso e felice agitarsi. Il motivo di quella euforia fu per il riapparire del ciclo mestruale! Era definitivamente svanita la convinzione di essere state sterilizzato o sottoposte a chi sa quale diavoleria da parte dei loro carcerieri, quindi gioivano per il rifiorire della vita e della femminilità. Iniziarono a riapparire anche i primi capelli rossi, tipici delle ragazze di Trieste!

Durante questo triste periodo il protagonista conobbe tanti molisani con i quali condivise i dolori della prigionia ed il successivo lento e faticoso ritorno alla “normalità”.

In particolare i campobassani Gino Marcellino, Vincenzo Palladino e Giovanni Palange. Il montaganese Alessandro Ferrone e l’amico di Montemitro Arduino Menna che, conoscendo bene sia il tedesco che lo slavo, fungeva da interprete ed infine l’agnonese Basilio Antonelli.

La sparuta pattuglia di sopravvissuti si assottiglia ogni giorno di più.

“Quanti amici ci hanno lasciato!”

Man mano il silenzio calerà sulle vicende trascorse anche a causa della scomparsa di testimoni oculari.

Forse sarebbe un bene dimenticare. Ma per sperare in un futuro migliore, in cui non si assista più a simili tragedie, bisogna necessariamente mantenere la memoria di quanto accaduto. Senza odio e desiderio di vendetta. Solo con questa disposizione d’animo si potranno trarre le dovute lezioni, educando le nuove generazioni ai principi di uguaglianza, solidarietà, rispetto del prossimo, tolleranza, accoglienza… se indossassi un abito talare direi semplicemente Amore Fraterno.”