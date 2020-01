In migliaia in piazza per il Capodanno, grande successo per l’evento

Termolesi soddisfatti per l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale

Un meteo che, nonostante il freddo pungente, ha aiutato i tantissimi che hanno deciso di aspettare la mezzanotte e brindare all’anno nuovo in piazza Monumento. Si conferma un grande successo l’edizione del Capodanno in Piazza organizzata dall’amministrazione comunale per permettere ai cittadini di festeggiare il nuovo anno come si fa nelle grandi città. Migliaia di persone di ogni età hanno gremito il centro storico riaccendendo un periodo festivo che forse era un po’ sottotono. Quella del Capodanno in piazza si conferma una formula vincente in grado di far divertire sia grandi che bambini. La musica è riuscita a scatenare il divertimento dalle migliaia di persone che si sono ritrovate in piazza Monumento. Bravi tutti, da Roberto Di Blasio, intrattenitore e vocalist ai tre dj termolesi che anche questa volta con la loro musica allieteranno tutti i presenti: Vincenzo Sciarretta, Fabio Pezzotta e Marco Capetola. Insomma, viva la festa collettiva e viva il 2020, con l’auspicio che possa davvero essere l’anno della svolta positiva per tutti, il resto è musica!