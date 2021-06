In migliaia hanno atteso la squadra, allo stadio un tripudio di suoni e colori

Dal centro i festeggiamenti per la promozione del Campobasso in serie C si sono spostati allo stadio. I tifosi del lupo, in migliaia, hanno atteso l’arrivo della squadra ed hanno ringraziato i propri beniamini. Con gli artefici della promozione i festeggiamenti sono esplosi in tripudio di suoni e colori. Tra fumogeni e canti, la festa si è protratta fino a notte fonda per una giornata che sarà consegnata alla storia della regione. Dopo 32 anni il Campobasso torna in serie C, in una terza serie nazionale che il sapore di una serie B vista la levatura delle squadre che prenderanno parte al prossimo campionato.

IN ALTO I VIDEO DEI FESTEGGIAMENTI ALLO STADIO