In memoriam patris, un ricordo dell’avvocato Alberto Pistilli Sipio

PAOLO GIORDANO

A poco meno di un mese dalla scomparsa dell’avvocato Alberto Pistilli Sipio, vincendo una ritrosia dovuta alla sensazione di inadeguatezza, nel ricordare pubblicamente una così importante personalità, ho ceduto al senso del dovere… del dover provare a rendergli il mio personale omaggio.

Per chi è cresciuto con i racconti di famiglia sulla Campobasso Città Giardino, abbellita dalle opere realizzate dal “podestàpistilli”, il cognome Pistilli è testimonianza di un passato aureo, quasi leggendario. La firma del Podestà è presente un po’ dovunque, su una lapide nel pronao della Cattedrale, sul cancello in ferro del Palazzo di Città, finanche sulle antiche bacheche a servizio dei consiglieri comunali e tutt’ora conservate nell’atrio del Municipio. Diventando adulti, poi, ci si imbatte anche nel rovescio della medaglia che riguarda l’aspetto politico legato a quegli anni. Essendo nipote di un ferroviere socialista, mutilato di guerra, che aveva pagato a caro prezzo la sua coerenza ideologica, nello studiare la storia, ho dovuto fare i conti con le tante sfaccettature di cui non avevo ancora consapevolezza. Ciò, però, non ha compromesso i meriti oggettivi dei nostri amministratori passati, fermo restando ciò che c’era necessariamente da rielaborare: mutatis mutandis!

Ero così giunto agli albori del XXI secolo nella convinzione che i Pistilli, come accaduto per tante altre famiglie storiche, oramai appartenessero alla “leggenda”, avendo abbandonato la Città per stabilire altrove la loro dimora.

Un giorno dei cari amici espressero il desiderio di presentarmi all’avvocato Pistilli, il figlio del Podestà, dicendomi che “Egli era la Storia”. Con molto imbarazzo, e naturale deferenza, ma grande emozione, incontrai l’avvocato Alberto, ponendomi nei suoi riguardi con lo spirito di chi immagina di tuffarsi in una dimensione irreale, proiettato al di la dello spazio e del tempo.

In parte ciò era vero, perché indiscutibilmente la “domus” Pistilli raccontava la Storia e non solo di Campobasso, ma ben altre ricchezze avrei aggiunto al mio patrimonio culturale e, soprattutto, umano.

L’Avvocato, a dispetto dei suoi quasi novant’anni (tanti ne aveva all’epoca) era quello che si dice “giovane dentro” ed aggiungerei “moderno”. Con tale definizione non intendo nemico del passato tout court, ma solo lucidamente proiettato verso il futuro, custodendo comunque tutto ciò che meritava di essere preservato, e tramandato, delle epoche precedenti.

A dispetto della sua età era ancora motivato nel progettare e nell’operare. Assolutamente non un rassegnato custode delle memorie di famiglia, bensì un dinamico erede della sua “gens”, che nei secoli era stata protagonista delle vicende cittadine.

Certo, era un testimone “del tempo che fu”, e spesso amava condividere aneddoti e ricordi anche con me, anagraficamente “un suo nipote”, avendo io avuto l’onore di entrare nella sua benevolenza. Mai però nel suo dire traspariva la saccenteria di chi regala perle di saggezza, bensì vi era sempre la semplicità e l’entusiasmo di chi racconta all’amico episodi di vita vissuta, immancabilmente conditi da una vena di elegante sottile ironia. Ma fin qui un copione prevedibile: l’anziano signore che narra al giovane giornalista le sue memorie. Ed invece, facendomi completamente dimenticare suo padre, egli era divenuto assoluto primo attore, permettendomi di condividere, e vivere, nuove “avventure” che nulla avevano da invidiare a tutte quelle che mi avevano accompagnato negli anni della fanciullezza.

Il suo impegno nel sociale e le iniziative finanziate, nell’interesse del bene comune, sono note a tutti e, testimoni più qualificati di me, le hanno già puntualmente illustrate ai lettori.

Ma tanto altro di ciò che ha sostenuto, moralmente ed economicamente, non si saprà mai, poiché la discrezione, la riservatezza e l’innata signorilità lo hanno guidato nel compiere il bene come un atto naturale, senza alcuna ostentazione.

Grande anche il suo lascito di beni immateriali ed archivistici, di cui si potrà finalmente godere se e quando riaprirà la Biblioteca Albino.

Anche la nuova giovane Sequoia di Piazza Cesare Battisti ha visto “lo zampino” dell’Avvocato, il quale avrebbe voluto riqualificare buona parte del patrimonio arboreo cittadino.

Nel mio personale bagaglio di vita vissuta restano fortemente fissati alcuni dei momenti condivisi, in occasioni di eventi, a cui egli si approcciava come un ospite qualunque. In realtà possedeva sempre titoli e competenze per essere tra coloro che intrattenevano l’uditorio ed infatti, immancabilmente, veniva coinvolto almeno per un saluto.

Se potrò raccontare ai miei figli di essere stato partecipe di eventi “storici” lo devo non poco all’Avvocato che, in un certo senso, mi ha anche molto “ispirato” nella mia passione giornalistica, esprimendo spesso il suo apprezzamento fino a definire, una volta, un mio pezzo davvero degno di “Terza Pagina”.

Ma di contro non ha mai lesinato rimproveri o critiche verso alcuni miei scritti.

Tra le tante vicende da poter ricordare sicuramente le più importati sono quelle legate al recupero della Chiesa di San Bartolomeo, ed al suo arredo artistico: un gioiello di Fede, Arte e Storia restituito alla Città; nonché le costanti attenzioni rivolte al Sacrario del castello Monforte. Tale Monumento, oltre ad essere la maggior opera del padre (per restauro e destinazione d’uso), ospita, tra i caduti in esso inumati, due dei tre zii morti nel primo conflitto mondiale.

Il Gonfalone di Città si fregia di una medaglia, concessa nel 150° dell’Unità d’Italia, proprio per il sacrificio della Famiglia Pistilli, condannata ad estinguersi anche per gli effetti di quella tragedia.

Merita, su tutto, una menzione particolare la visita a Campobasso di James Fox. Ambasciatore del Canada in Italia, che in data 6 maggio 2013, dopo gli incontri istituzionali mattutini, visitò nel pomeriggio il capoluogo in forma strettamente privata, accompagnato da alcuni cittadini tra cui l’Avvocato. In quel ristretto gruppo ebbi anch’io l’onore di essere presente, potendo così testimoniare dalla colonne de Il Quotidiano, come l’Ambasciatore “abbia assaporato le bellezze di una città ricca di storia”, conosciuta nel mondo anche come Canada Town.

L’avvocato Alberto e l’alto rappresentante della Monarchia d’oltreoceano si soffermarono a lungo in piacevoli e raffinate conversazioni, durante una rilassante passeggiata per il borgo antico, conclusasi con la visita al Castello e la deposizione di un serto alla memoria da parte dell’Ambasciatore, offerto in onore dei nostri caduti sepolti nel Pantheon campobassano.

E’ capitato di sovente che, nel presentargli amici e conoscenti molto più giovani, io lo associassi al padre definendolo “il figlio del Podestà”. Immancabilmente, dopo aver dolcemente sorriso dinanzi a quella mia involontaria gaffe, commentava “anche a 100 anni sarò sempre figlio…”

Il dolore per il vuoto che la sua dipartita ha lasciato è immenso, sia dal punto di vista affettivo che sotto il profilo sociale. Se in tanti abbiamo perso un padre, tutta la Città è rimasta orba di uno dei suoi ultimi “Patres”.

Alberto Pistilli Sipio riposa nel cimitero di Campobasso, nella cappella di famiglia, con tutti i sui avi. Con amara ironia, consapevole che con lui si sarebbe conclusa la storia non solo dei Pistilli, ma di tante altri famiglie confluite nella sua stirpe, aveva già da tempo fatto incidere sulla lapide il motto latino “finis familiae”.

Forse cadremo nel banale e nel ripetuto, ma ancora una volta tornano attuali le parole di Sant’Agostino, il cui significato viene, purtroppo, compreso e condiviso in tutto il suo profondo valore: “Signore, non ti chiediamo perché ce l’hai tolto, ma ti ringraziamo perché ce l’hai dato”.