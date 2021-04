In memoria di Gian Mario Fazzini, il ricordo di Nanni Piacentino

Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώυ δεινότερον πέλει (Antigone, Primo Stasimo,vv. 332)

Settantasette anni fa, il 22 marzo del 1944, un ragazzino di diciannove anni, studente dell’Istituto Tecnico, moriva fucilato a Montalto di Cessapalombo, dopo due giorni di terribili torture, e l’accecamento, Gian Mario Fazzini non aveva ceduto alle atrocità del fascista Giulio Grassano tali da scandalizzare persino Il tenete Fischer comandante del reparto Tedesco che lo affiancava. Gian Mario non era Molisano ma suo Fratello Gilberto ed il Nostro Amico GianMario, suo Nipote, lo sono diventati ed hanno per anni condiviso con noi e per noi il Suo prezioso insegnamento e ricordo. Ora GianMario, il nostro amico, un poeta, un difensore della civiltà e dei diritti dei vinti, dei carcerati dei disprezzati dei dimenticati, dei reprobi per i quali nessun altro avvertiva pietà, ci ha lasciato in silenzio ed eleganza. Domenica prossima, 25 Aprile, in sua memoria e di coloro che si sono sacrificati o hanno rischiato la vita per la Liberta’ e di tutti coloro che difendono i deboli contro il sopruso e una “Giustizia Impietosa”, deporremo una corona al Monumento ai Caduti. Nanni Piacentino