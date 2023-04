In memoria dell’ingegnere Vespa, evento formativo a Pesche

Evento formativo a Pesche, organizzato dalla società di ingegneria S.P.M. s.r.l., con il patrocinio dello stesso Comune di Pesche, dell’Ordine degli ingegneri di Isernia e dell’Ordine degli architetti PPC di Isernia. Verrà presentato il libro “PESCHE PROSSIMO FUTURO” di Modestino Vespa.

Appuntamento il 15 aprile alle 10,30, presso la Sala Polivalente “Amedeo Petrecca” del Comune di Pesche, quando si terrà la presentazione del volume “PESCHE PROSSIMO FUTURO”, Progetto di recupero sostenibile di aggregati del centro storico di Pesche – Edizioni Terzo Millennio – Autore: Ing. Modestino Vespa’; l’incontro per gli ingegneri e gli architetti varrà anche come seminario formativo.

L’evento è in memoria del giovane ingegnere Modestino Vespa, scomparso inaspettatamente nell’agosto 2022.

L’ingegnere Roberto Melfi e l’architetto Carlo Melfi della società di ingegneria S.P.M. s.r.l. di Isernia, presso la quale il giovane professionista ha valentemente prestato la sua attività professionale, insieme con la famiglia Vespa, hanno voluto fortemente questo evento.

Il libro è tratto dalla tesi di laurea dell’ing. Vespa, presso l’Università degli Studi de L’Aquila; tratta del recupero di aggregati edilizi del centro storico di Pesche, quale possibile analisi tipologica e progettuale di riqualificazione dei centri storici dei piccoli comuni.

I relatori saranno l’architetto Francesco Manfredi Selvaggi, storico dell’architet- tura, giornalista pubblicista, già dirigente Regione Molise e l’ingegnere Francesco Cellurale, della società di ingegneria S.P.M. srl.

Interverranno il Sindaco di Pesche (dott.ssa Maria Antenucci), il presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia

di Isernia (arch. Francesco Di Turi) ed il presidente emerito dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Isernia (ingegnere Giovanni Paolo Canè).

Chiuderà i lavori l’architetto Carlo Melfi, amministratore della S.P.M. s.r.l.

La partecipazione è possibile in presenza o da remoto attraverso il link: https://register.gotowebinar.com/register/3524153999956963165; l’evento rimarrà a disposizione sulle piattaforme informatiche dedicate alla formazione professionale. Ai professionisti partecipanti saranno riconosciuti n°2 crediti formativi dall’Ordine degli Ingegneri e dall’Ordine degli Architetti.