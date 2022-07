In gravi condizioni Demetrio Luzzi colpito da infarto: trasportato al Cardarelli

Necessario il trasferimento a Campobasso a causa dell’assenza di un operatore della radiologia e dell’impossibilità di poter svolgere la coronografia

È arrivato in ospedale in condizioni critiche con un infarto in atto e purtroppo, a causa delle ormai note problematiche in cui versa l’ospedale San Timoteo di Termoli ed in particolar modo il servizio di Emodinamica si è reso urgentemente necessario il trasferimento presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Demetrio Luzzi, 61 anni, conosciutissimo a Termoli in quanto proprietario della Tabaccheria numero uno della città adriatica in pieno centro si trova attualmente ricoverato al Cardarelli in condizioni critiche.

All’arrivo in nottata al San Timoteo, purtroppo, è stato deciso per l’immediato trasferimento a causa dell’assenza di un operatore della radiologia e dell’impossibilità di poter svolgere la coronografia.

Arrivato all’alba di oggi al Cardarelli è stato intubato e ricoverato in Cardiologia.



Quanto accaduto, purtroppo, mostra chiaramente quanto necessario sia avere in servizio 24h su 24 l’Emodinamica che invece a Termoli è ridotta all’osso. Un servizio salvavita che funziona a singhiozzo e che non garantisce nessun diritto alla salute.