In giro senza validi motivi, in tre beccati. Per loro multa da 533 euro

Sono stati beccati mentre andavano in giro senza valide giustificazioni. Pasqua da multa per tre automobilisti che sono stati sanzionati con una multa di 533 euro. In azione i militari della Guardia di Finanza che assieme alle altre forze dell’ordine hanno presidiato tutto il territorio del basso Molise verificando l’osservanza alle misure di distanziamento sociale stabilite dal Governo con il Dpcm sulle misure di contenimento. La Guardia di Finanza di Termoli ha controllato minuziosamente oltre 50 automobilisti in transito e sosta e ha elevato le tre contravvenzioni. Il primo automobilista è stato beccato nella zona di Campomarino Lido in prossimità della Foce del Biferno, nei pressi della spiaggia. Gli altri due sono stati fermati nel territorio di Santa Croce di Magliano.