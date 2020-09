In giro per la città malgrado il divieto di ritorno nel comune, denunciato un pregiudicato

In azione i carabinieri dell’aliquota radiomobile

Dal tardo pomeriggio di martedì alle prime ore di oggi, i Carabinieri del Comando Compagnia di Bojano, hanno messo in campo un altro servizio a largo raggio, resosi necessario per intensificare la già positiva attività di prevenzione. Un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, nel corso di un controllo nel centro della cittadina matesina, ha individuato un soggetto già noto per i suoi precedenti giudiziari e sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel comune, alla quale lo stesso pare essere insensibile, considerata la reiterazione nel volgere di pochi giorni. Per lo stesso è scattato un nuovo deferimento all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle prescrizioni e sarà richiesto un aggravamento della misura. A Trivento invece, i numerosi controlli effettuati sia nel centro cittadino che nelle zone più periferiche, non hanno evidenziato criticità, ma l’attenzione sulla piccola comunità, rimarrà comunque alta da parte dei Carabinieri della locale Stazione, di recente rinforzata con l’arrivo di altri militari che contribuiranno ad elevare e rendere sempre più aderente il già pregnante controllo del territorio. Le attività disposte dal Comandante della Compagnia Carabinieri proseguiranno e saranno intensificate, specie con l’approssimarsi del periodo autunnale, ove ancora una volta si sollecitano le segnalazioni di cittadini ed esercenti, al fine di scongiurare le scorribande degli analoghi precedenti periodi.