In funzione i nuovi soffiatori elettrici e strumenti per il benessere di persone e ambiente

Sono entrati in funzione i nuovi soffiatori elettrici per lo spazzamento stradale, che con la loro tecnologia permettono di ridurre considerevolmente il rumore e di azzerare le emissioni. Una dotazione che costituisce solo l’inizio di un processo di rinnovamento del parco macchinari, a beneficio della cittadinanza e degli operatori Sea.

I due nuovi macchinari sono utilizzati dagli operatori nel turno di spazzamento notturno che va dalle 4:00 alle 10:00, e sostituiscono totalmente i vecchi: cosa cambia? I vantaggi sono molteplici sia per la persona che per l’ambiente.

Niente più emissioni: questi soffiatori sono alimentati a batteria invece che a carburante, quindi è ridotto a zero l’inquinamento da combustione di idrocarburi.

È dimezzato anche l’inquinamento acustico: il motore non è più di tipo termico, che è quello che produce rumore, ma con ventole, alimentate come già detto a batteria. A fronte dei 98 decibel emessi dai precedenti soffiatori, questi ne producono fra i 45 e i 50. I cittadini possono quindi continuare a dormire indisturbati mentre Sea si prende cura di pulire strade e piazze.

Un occhio di riguardo anche per l’aspetto etico del lavoro, che sta nella premura verso i dipendenti. Lo “zainetto” che gli operatori portano sulle spalle durante lo spazzamento pesa ora meno di 6 kg, non sviluppa calore, anche il soffiatore stesso è più leggero e le vibrazioni che coinvolgevano schiena, spalle e braccio sono totalmente abbattute.

Nel frattempo è stata ampliata anche la gamma di strumenti per la manutenzione del verde, con nuovi decespugliatori, tosaerba e tagliasiepi che affiancano le attrezzature già esistenti; con lo stesso spirito Sea procederà nella direzione di un costante e continuo miglioramento a vantaggio di tutti: delle persone e dell’ambiente.