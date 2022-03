In fuga dalla guerra, donne e bimbi accolti da Padre Lino Iacobucci a Casa Martina

L’accoglienza è un dono per chi la riceve ma anche per chi la mette in pratica. Lo sa bene Padre Lin Iacobucci che questa sera 22 marzo 2022 ha accolto presso il centro di accoglienza per ragazze madri “Casa Martina” di Vinchiaturo 6 profughi ucraini: due bimbi in tenera età, le loro mamme e le mamme di queste ultime.



Sorrisi e qualche lacrima di gioia, senza dimenticare il dramma che sta vivendo la martoriata Ucraina, hanno accompagnato l’arrivo di queste persone in fuga dalla guerra e dall’atrocità che da essa deriva.



Casa Martina è una struttura che ha aperto i battenti alle porte di Vinchiaturo all’inizio del 2016, fortemente voluta da Padre Lino che da anni ormai è impegnato sul fronte degli aiuti a persone in difficoltà, arcinota è la Comunità terapeutica di recupero La Valle di Toro contro ogni forma di dipendenza.



Nel caso in questione Casa Martina è una struttura rivolta a ragazze madri che hanno bisogno di sostegno, assistenza sanitaria, ma anche spirituale e di quel calore familiare che a volte manca, un luogo dove poter attendere la nascita del loro piccolo in modo sereno.

Da oggi accoglierà anche queste persone in fuga dall’Ucraina.