In fila fuori dal supermercato, la spesa ai tempi del Coronavirus

CAMPOBASSO. Non è un sabato come tutti gli altri a Campobasso quando, prima dell’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus, era il giorno che in tanti sceglievano per fare una spesa più consistente. Ora, l’ingresso degli alimentari è regolamentato per far rispettare i flussi, in modo da evitare la presenza di troppe persone e mantenere le distanze di sicurezza. Diversi cartelli invitano i clienti a prestare attenzione e messaggi vengono diffusi attraverso la radio interna. C’è poi l’invito a non fare la spesa in gruppo, basta una sola persona per nucleo familiare.

Entro lunedì 16 marzo, tutti i supermercati di una nota catena di alimentari avranno delle barriere in plexigass alle casse per garantire la protezione dei clienti e dei lavoratori. Per il momento le barriere sono presenti in centinaia di punti vendita. È una delle accortezze che la catena ha adottato per fronteggiare l’epidemia da coronavirus e aumentare le distanze nei punti critici come i banchi serviti e le casse. Oltre a ciò il personale usa guanti monouso che deve sostituire ogni 2-3 ore, ed è invitato ad evitare il contatto delle mani con naso, orecchie e bocca. A livello logistico è stato messo a punto un sistema di segnaletica orizzontale per garantire le distanze di sicurezza anche nelle aree di maggior affollamento. Nei supermercati sono a disposizione dei clienti contenitori dispensatori di liquidi disinfettanti.