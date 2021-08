In fiamme vegetazione e bosco alle porte di Guglionesi, intervento dei vigili del fuoco

Ancora una giornata di incendi ed emergenze quella andata in scena ieri venerdì 6 agosto. Diverse sono le segnalazioni giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. La segnalazione è arrivata da Guglionesi dove un incendio di vegetazione mista, bosco, incolto, sterpaglie è scoppiato in una zona di interfaccia lungo la Strada Provinciale 87. Sul posto sono intervenute delle squadre dei vigili del fuoco di Termoli, Campobasso, un DOS vigili del fuoco e 8 mezzi di soccorso. Sul posto anche una squadra AIB di Petacciato, personale forestale e una pattuglia di carabinieri. L’intervento ha impedito che il fuoco si propagasse verso abitazioni non lontane dall’area interessata con le operazioni che si sono concluse in serata, mentre le operazioni di bonifica sono ancora in atto.