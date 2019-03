In fiamme tre tir in una ditta, indagano i carabinieri (FOTO)

SESSANO DEL MOLISE

Sono tre i tir che questa notte, nella zona industriale di Sessano del Molise, sono stati interessati da un incendio. I mezzi pesanti sono tutti di proprietà di un noto imprenditore isernino. Le fiamme, sviluppatesi intorno alla mezzanotte, hanno interessato anche parte del vicino capannone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Isernia che hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme e per bonificare l’area. Le cause e la natura del rogo sono al vaglio dei carabinieri che stamane hanno effettuato un nuovo sopralluogo per reperire elementi utili all’indagine.