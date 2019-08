In fiamme il canneto lungo via del Mare

TERMOLI. Ultima settimana di agosto particolarmente impegnativa per i Vigili del Fuoco. Sono stati infatti gli incendi di sterpaglie, canneti ed incolto che, durante la notte, hanno tenuto impegnati il personale di Termoli. Tra i roghi più significativi quello divampato intorno alle ore 1.30 in Via del Mare. Le fiamme hanno attecchito il fitto canneto a bordo strada, creando così problemi alla circolazione veicolare. Altri interventi per incendi in Contrada Difesa Grande e nel territorio del Comune di Guglionesi.