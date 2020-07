In fiamme il Bosco Fantine, c’è l’ombra del dolo dietro l’incendio

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco che per tutta la serata di oggi, 12 luglio, hanno dovuto combattere contro le fiamme che sono divampate all’interno del Bosco Fantine di Campomarino. Il sospetto è che possa esserci la mano dell’uomo alla base del vasto rogo che ha distrutto il bosco che si estende nel territorio del paese bassomolisano. Il lavoro dei vigili del fuoco è stato reso ancora più difficile dal vento che ha soffiato forte sul basso Molise e dal buio che ha impedito anche al Canadair di levarsi in volo. Le fiamme, visibili anche a grande distanza hanno in poco tempo mangiato gran parte della vegetazione.