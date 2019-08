In fiamme cassonetto degli indumenti usati, indagini in corso

Il sindaco di Portocannone, Caporicci: «I responsabili saranno sanzionati e chiamati a risarcire i danni»

REDAZIONE TERMOLI

Questa notte é stato dato fuoco al cassonetto di raccolta degli indumenti usati ed alla campana che veniva utilizzata per la raccolta differenziata. Per fortuna, grazie anche al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, non si sono riscontrati ulteriori danni. Considerando che questo è solo l’ultimo degli incendi dolosi appiccati nottetempo ai cassonetti, questa mattina è stata sporta denuncia/querela contro ignoti presso la caserma dei Carabinieri. «È bene che si sappia che, ove individuati, gli autori di questi gesti tanto incivili quanto pericolosi, verranno sanzionati e chiamati al risarcimento dei danni» ha fatto sapere il sindaco del paese, Giuseppe Caporicci.