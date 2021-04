In dad due classi della scuola primaria di via Po

Ci sono altre sue classi ad avere attivato la didattica a distanza a Termoli: si tratta di due sezioni della scuola primaria di via Po, la 3^ A e la 3^ B. A darne notizia è stata la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Difesa Grande, Luana Occhionero. “A tutela della salute pubblica dispone a partire dal giorno 27 aprile e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Termoli, la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata delle classi di cui in oggetto. Nuove indicazioni saranno comunicate a breve”. Sono in totale 8 le classi in dad nella città bassomolisana fino ad oggi.