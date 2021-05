In cucina con Mamy&Kiki… e tutto il sapore del mare: ecco il Pesto alla Tremitese

Chitarre, parmigiano, aglio, granella di mandorle, capperi di tremiti e cozze per un pesto a freddo che profuma di mare e di estate oramai alle porte. Continua l’appuntamento con la rubrica di cucina in collaborazione con il blog Mamy&Kiki e i suoi protagonisti Ramona e Riccardo (Kiki per gli amici).

Per questa prima domenica di maggio non si poteva non pensare alle vicine Isole Tremiti, alle sue bellezze naturali e alle sue bontà culinarie. E allora ingredienti alla mano e… buona visione!