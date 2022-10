In crisi d’astinenza mette sotto sopra un intero palazzo, devono intervenire Carabinieri e 118

Brutto episodio questa mattina a Isernia dove un 50enne con problemi di tossicodipendenza si è barricato in casa, impedendo di uscire anche alla madre. I vicini hanno sentito il clamore della discussione tra madre e figlio e hanno chiamato i Carabinieri che, con l’intervento dei vigili del Fuoco e solo dopo una lunga trattativa e passando dal balcone dei vicini, sono riusciti a entrare in casa, convincendo l’uomo a farsi portare in ospedale.