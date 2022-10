In crescita a Isernia omicidi stradali e associazioni a delinquere

Mentre tutte le province italiane segnano un calo generalizzato dei reati denunciati, rispetto al periodo pre-Covid, sono una decina quelle da cui emergono segnali di allarme. Isernia, Piacenza e Rieti (con +5,9%), per esempio, nel 2021 hanno registrato un incremento della criminalità rispetto al 2019. Isernia, che è a metà della classifica generale (49esima) dei reati denunciati in rapporto alla popolazione, nel 2021 ha registrato denunce in crescita dell’8,8% sul 2019. Anche qui pesano gli omicidi stradali, ai quali si aggiungono le associazioni per delinquere e gli incendi. «Il nostro Comune è circondato da una provincia che si sta via via spopolando – ha spiegato il sindaco Piero Castrataro – e questo la rende meno presidiata e più vulnerabile sul fronte degli incendi, per esempio. Le associazioni per delinquere sono purtroppo frutto di alcune infiltrazioni criminali nelle zone più depresse della provincia, quelle al confine con la Campania». Questo quanto emerge dalla classifica realizzata dal Sole 24 Ore, per denunce ogni 100mila abitanti, incrociati con i dati sui delitti 2021 del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale. (foto in alto e in home page di archivio)